"Нет ли ощущения, что в РПЛ стало слишком много легионеров? Классных - немного. Которые делают разницу - таких немного. Кто самый классный? Для меня - Дуглас Сантос. Просто топ. Держит уровень на протяжении пяти лет. Вендел топ", - сказал Калинин.
Бразильский футболист Дуглас Сантос в октябре получил гражданство Российской Федерации. За петербургский "Зенит" защитник выступает на протяжении пяти лет, он присоединился к команде летом 2019 года. Матч 14-го тура против махачкалинского "Динамо" станет для Сантоса 200-м в составе петербургского клуба, на его счету семь забитых голов.
В эту субботу, 2 ноября, "Зенит" примет на своем поле махачкалинское "Динамо", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Факела" Калинин: кто самый классный легионер РПЛ? Дуглас Сантос
Защитник "Факела" Игорь Калинин назвал самого классного по его мнению легионера в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"