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КДК РФС оштрафовал ЦСКА и "Локомотив" за оскорбительные кричалки болельщиков

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Контрольно?дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА и "Локомотив" за поведение болельщиков в кубковых матчах.
Фото: ФК "Локомотив"
В рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА обыграл "Ахмат" (1:0), а "Локомотив" одержал победу над "Ростовом" в серии пенальти (2:2, 8:7).

Болельщики ЦСКА во время матча с грозненцами неоднократно скандировали кричалки с ненормативной лексикой, для "армейцев" это третье нарушение в этом сезоне. Клуб оштрафовали на 50 тысяч рублей, однако, как уточнил глава КДК Артур Григорьянц, в случае повторных нарушений к ЦСКА будут применены более строгие санкции.

Московский "Локомотив" также оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за фанатов, которые скандировали оскорбительные выражения с ненормативной лексикой.

Источник: "Матч ТВ"

КДК РФС ЦСКА Локомотив
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