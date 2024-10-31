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Лунев: настрой на матч с "Ростовом" обычный, как на каждую игру

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Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев поделился ожиданиями от игры против "Ростова" в 14-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
"Настрой на матч с "Ростовом"? Обычный, как на каждую игру. "Динамо" настроено показать свою лучшую игру и победить", - приводит слова Лунева "РБ Спорт".

Матч между столичным "Динамо" и "Ростовом" в рамках 14-го тура РПЛ состоится в пятницу, 1 ноября. Встреча пройдет на "ВТБ Арене" в Москве и начнется в 19:00 по местному времени.

В преддверии игры бело-голубые набрали 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Ростовчане с 13 баллами располагаются на девятой позиции.

Андрей Лунев Динамо Ростов
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