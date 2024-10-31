- Большинство футболистов сейчас хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Например, я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. А хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу. Работаем, ждем, смотрим.
Игорь Дивеев, играющий на позиции центрального защитника, перешел в ЦСКА из "Уфы" летом 2019 года. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2028-го. В нынешнем сезоне игрок является вторым бомбардиром "армейцев". В активе Дивеева 5 забитых голов в 17 матчах РПЛ и Кубка России. Всего на счету защитника 16+4 по системе гол плюс пас в 165 играх за красно-синих.
Источник: "СЭ"
Дивеев: я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. Хочется почувствовать атмосферу
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев признался, что хочет играть в Лиге чемпионов.
Фото: ПФК ЦСКА