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Мостовой: "Ростов" не может всё время терять очки, но преимущество всё равно у "Динамо"

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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между московским "Динамо" и "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"
"Динамо" вязло на вооружение поговорку: "Вы нам забьёте, сколько сможете, а мы вам - сколько захотим". Но всё время это не может продолжаться. А "Ростов" не может всё время терять очки. Все серии когда-то прерываются. Всё равно преимущество у "Динамо", поскольку играют дома", - сказал Мостовой.

Матч между "Динамо" и "Ростовом" состоится 1 ноября, на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, на VAR будут работать Артём Любимов и Василий Казарцев.

Московское "Динамо" после 13 туров занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков, "Ростов" набрал 13 баллов и располагается на девятой позиции.

Ростовская команда не может выиграть на протяжении последних шести туров. В последний раз команда Валерия Карпина одерживала победу 1 сентября, два месяца назад. Тогда ростовчане обыграли воронежский "Факел" (4:1), после этой игры последовала ряд неудачных матчей, в последнем желто-синие уступили грозненскому "Ахмату" (2:3).

Источник: "Чемпионат"

Александр Мостовой Динамо Ростов
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