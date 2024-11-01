"Плохой результат для "Динамо" и очень приличный для "Ростова". Этот матч больше в плюс гостям. Думаю, "Ростов" здесь особо не надеялся добиться позитивного исхода. Динамовцы же должны были побеждать. В целом, с обеих сторон был очень средненький футбол, на "три с плюсом" сыграли. Не понравилось качество игры, не очень стремительная, как-то без особого напряжения", — приводит слова Пономарева "Матч ТВ".
Футбольные клубы "Динамо" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону) 1 ноября сыграли друг с другом в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Команды не сумели выявить победителя. Итоговый счёт - 1:1. На гол гостей в исполнении Комличенко бело-голубые ответили точным ударом Кутицкого. Подробности прошедшей игры вы можете узнать из текстовой трансляции, которую вёл портал Rusfootball.info.
14-й тур чемпионата России продолжится 2 ноября тремя матчами: московский "Локомотив" у себя дома примет казанский "Рубин", петербургский "Зенит" на своём стадионе примет махачкалинское "Динамо", в Москве в дерби сойдутся ЦСКА и "Спартак".
Пономарёв - о матче "Динамо" и "Ростова": очень средненький футбол, сыграли на "три с плюсом"
Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился своими впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между московским "Динамо" и "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва