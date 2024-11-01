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Артем Дзюба после травмы приступил к занятиям в общей группе "Акрона"

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Пресс-служба тольяттинского "Акрона" сообщила о начале нападающим Артёмом Дзюбой тренировок в общей группе после восстановления от травмы.
Фото: ФК "Акрон"
"Артем Дзюба приступил к занятиям в общей группе. Решение о его включении в заявку на матч будет принимать тренерский штаб относительно его реакции на нагрузку после этапа восстановления", - приводит слова представителя клубной пресс-службы ТАСС.

Артём Дзюба получил мышечную травму в начале матча 12-тура РПЛ сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом", который прошёл 18 октября.

В составе тольяттинского клуба 36-летний нападающий выступает с 12 сентября, кода заключил с футбольным клубом из Тольятти однолетний контракт. С тех пор он принял участие в 6 официальных матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Артем Дзюба Акрон
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