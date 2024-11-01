"Смотреть второй тайм было реально грустно. Ты можешь стараться, играть, проигрывать, но когда ты будешь стабилен - придут победы. А там просто был теннис, бум-бум-бум, мячи летали над головами", — приводит слова Лички "Матч ТВ".
Московское "Динамо" 1 ноября на своем поле под руководством Марцела Лички проводило матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Ростовом". Команды не сумели выявить победителя, встреча завершилась с ничейным счётом 1:1. В связи с этим "Динамо" набрало 27 очков и осталось на четвёртом месте в турнирной таблице.
В следующем туре бело-голубые 9 ноября на своём поле сыграют против нижегородского "Пари НН". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Личка: второй тайм матча с "Ростовом" смотреть было реально грустно
Главный тренер московского "Динамо" поделился своими впечатлениями от игры своей команды в матче 14-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо" Москва