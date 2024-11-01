"В начале сезона я прогнозировал, что и "Спартак", и ЦСКА должны быть в тройке. Я не сторонник переобуваться, остаюсь при своем мнении.
Вряд ли сейчас это противостояние — главное в России. "Зенит" — чемпион многих последних лет, поэтому матчи с ним самые принципиальные", - приводит слова Мостового Sport24.
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами ЦСКА и "Спартак" состоится 2 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени.
За 13 туров "армейцы" набрали 24 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые, в свою очередь, набрали 22 очка, с которыми в настоящее время занимают шестое место. Текущим лидером РПЛ является "Краснодар", который в своём активе имеет 33 очка.
Мостовой: я не сторонник переобуваться, остаюсь при своем мнении, что "Спартак" и ЦСКА должны быть в тройке
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и московским "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА