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Экс-форвард "Спартака" Робсон: в матчах с ЦСКА постоянно случалась мистика

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Бывший нападающий московского "Спартака" Робсон поделился воспоминаниями о дерби с ЦСКА в 1997-2001 гг.
Фото: ФК "Спартак"
"В мое время в матчах с ЦСКА постоянно случалась мистика. В чемпионате мы всегда побеждали, а с "армейцами" при этом играли не лучшим образом. Помню два дерби, в которых мы уступили. В одном попали под разгром 1:4, там все понятно. А во втором уступили 1:2, и нас явно засудили. В той встрече эмоции били через край, потолкались с "армейцами", а мне потом дали красную карточку, так и не понял, за что именно", - приводит слова Робсона "ВсеПроСпорт".

Робсон выступал в составе московского "Спартака" с июня 1997 года до декабря 2001 года. В период его выступления за красно-белых прошло 10 дерби между "Спартаком" и ЦСКА. В этих матчах 5 раз победил "Спартак", 3 раза победил ЦСКА, 2 раза была зафиксирована ничья.

Поражение "Спартака" от ЦСКА со счётом 1:4 случилось в 24-м туре чемпионата России сезона-1998. Единственный гол у красно-белых на свой счёт записал Робсон. Поражение "Спартака" от ЦСКА со счётом 1:2 случилось в 19-м туре чемпионата России сезона-2000.

2 ноября ЦСКА и московский "Спартак" сыграют друг с другом в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. На данный момент "армейцы" с 24-я очками занимают пятое место в турнирной таблице, а красно-белые - с 22-я очками шестое место.

Луис Робсон Спартак ЦСКА
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