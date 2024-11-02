- Конечно, в команде есть расстройство из-за результатов. Ведь мы много работаем, а победы пока не пришли. Мяч не очень идёт в ворота. Мы растём, так что результат придёт, - цитирует бразильского игрока "Ростова" "Чемпионат".
Вчера, 1 ноября, "Ростов" в гостях встречался с "Динамо", команды обменялись забитыми мячами. В активе "Ростова" 14 очков и восьмая строчка в турнирной таблице.
Напомним, "Ростов" в последний раз побеждал в РПЛ 1 сентября в матче против "Факела". С тех пор команда Валерия Карпина провела в чемпионате семь поединков и ни разу не одержала победу.
Роналдо прокомментировал безвыигрышную серию "Ростова"
Нападающий "Ростова" Роналдо дал свой комментарий по поводу неудачной серии команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"