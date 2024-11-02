"Вопросов по игре нет, но бывают эпизоды с несчастными случаями. К сожалению, для нас так сложилось. У меня нет претензий к команде, я сказал им, что они делали всё дисциплинированно. Неприятный результат, но это не первый и не последний раз. Нужно думать о следующей игре и готовиться. Сама игра у нас есть, нужно думать, как добиться положительного результата", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Сегодня, 2-го ноября, казанский "Рубин" на выезде уступил московскому "Локомотиву" в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник Артем Тимофеев.
После 14-ти сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками. В следующем туре казанцы сыграют на своем поле с "Краснодаром".
"Железнодорожники" занимают третье место с 31-м очком в своем активе. В 15-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова примет на своем поле воронежский "Факел".
Рахимов - о поражении "Локомотиву": у меня нет претензий к команде, я сказал им, что они делали всё дисциплинированно
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал поражение от "Локомотива" в 14-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Рубин"