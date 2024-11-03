Напомним, встреча прошла 2 ноября и завершилась уверенной победой красно-белых со счетом 2:0. Пруцев начал матч с первых минут и оформил два ассиста на партнеров.
- Я уже говорил, что Пруцев - профессионал высочайшего уровня, не встречал таких. Он всегда всё делает на 300%. Сегодня лучшими игроками могли быть все, все выложились на полную, - передает слова Станковича "Матч ТВ".
Благодаря победе над ЦСКА коллектив Деяна Станковича поднялся на пятую позицию в таблице РПЛ, в активе красно-белых стало 25 баллов. У ЦСКА на одно очко меньше и шестая строчка в чемпионате. 10 ноября "Спартак" на своем поле примет "Акрон".
24-летний Пруцев в этом сезоне провел в РПЛ семь игр, забил один гол и дважды ассистировал партнерам.
"Профессионал высочайшего уровня, не встречал таких". Станкович высоко оценил игру Пруцева
Наставник красно-белых Деян Станкович после победы в дерби над ЦСКА высказался по поводу игры Данилы Пруцева.
Фото: ФК "Спартак"