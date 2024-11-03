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Тренер махачкалинского "Динамо" Биджиев: психологически мы были нормально готовы к игре с "Зенитом"

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Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ сезона-2024/25 от петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Начало игры было не таким, как мы рассчитывали. Вместо того, чтобы забить гол и продолжать играть, мы получили два необязательных мяча. Мы стараемся не смотреть в таблицу и на этом акцентируем внимание ребят, чтобы настраивались на конкретный матч. Психологически мы были нормально готовы к игре с "Зенитом", старались показывать свою игру", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".

Матч между петербургским "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 прошёл 2 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

После этого поражения у махачкалинского "Динамо" в активе осталось 12 очков и команда продолжила занимать одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре дагестанский клуб 9 ноября на своём поле встретится с "Оренбургом". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Зенит Динамо Мх Хасанби Биджиев
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