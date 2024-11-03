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Дивеев: знали, что "Спартак" будет нас провоцировать

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Футболист столичного ЦСКА Игорь Дивеев дал свой комментарий по поводу потасовки во вчерашнем дерби со "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
В субботу ЦСКА на своем поле принимал "Спартак" и потерпел поражение со счетом 0:2. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал три красные карточки - удалены были Виллиан Роша, Руслан Литвинов и Иван Обляков.

- Понятное дело, знали, что "Спартак" будет нас провоцировать, они вели в счёте. Все мы понимали, что не надо лезть, но Мойзес начал вестись. Сказали ему, что не надо и что это делается специально, - передает слова Дивеева "Матч ТВ".

Дивеев также добавил, что если бы команды играли полными составами, то у ЦСКА было бы больше шансов сравнять счет.

Напомним, во втором тайме случилась массовая потасовка и с поля за удар соперника по лицу был удален бразильский легионер ЦСКА Виллиан Роша. После обращения к системе VAR Сухой также показал красную карточку Руслану Литвинову.

ЦСКА, опустившийся на шестое место в РПЛ, в 15-м туре РПЛ на выезде сыграет с "Крыльями Советов", матч пройдет 10 ноября и стартует в 13:00 мск.

Игорь Дивеев ЦСКА Спартак
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