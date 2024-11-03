Ранее агент Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, что клуб с берегов Невы предлагал "Динамо" за футболиста 18 миллионов евро, однако Константин не захотел переходить в "Зенит".
- "Зенит" предлагал 18 миллионов? А что тут сказать?
- Зенит" вообще не привлекает сейчас?
- Нет.
Тюкавин является воспитанником "Динамо". Трудовое соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до июня 2028 года, рыночная стоимость Тюкавина оценивается в 16 миллионов евро.
"Динамо" в этом сезоне набрало 27 баллов и идет четвертым в РПЛ. Лидером чемпионата является "Краснодаром", у которого 33 очка.
Тюкавин в текущем сезоне выходил на поле в 14 матчах РПЛ, записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи на партнеров.
Источник: "РБ Спорт"
Тюкавин: "Зенит" сейчас вообще не привлекает
Константин Тюкавин, нападающий столичного "Динамо", ответил на вопрос об интересе со стороны "Зенита".
Фото: Официальный сайт РПЛ