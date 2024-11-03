- Мы тут играем в футбол. Драться нужно в других местах, на поле нужно показывать другие качества. Ответили на все провокации и дерзость результатом.
Удивился, когда удалили Литвинова Он хотел растащить, никого не бил, - передает слова футболиста красно-белых "Матч ТВ".
Напомним, московское дерби прошло 2 ноября на арене ЦСКА и завершилось уверенной победой "Спартака" со счетом 2:0. Коллектив Деяна Станковича набрал 25 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре спартаковцы на "Лукойл Арене" примут тольяттинский "Акрон", встреча пройдет 10 ноября.
Литвинов в текущем сезоне РПЛ провел в РПЛ 13 матчей, но не отметился голевыми действиями. 22-летний защитник получил шесть желтых карточек.
Защитник "Спартака" Денисов: драться нужно в других местах. Ответили на все провокации результатом
Правый защитник столичного "Спартака" Даниил Денисов высказался о потасовке в матче с ЦСКА, назвав действия соперника провокацией.
Фото: ФК "Спартак"