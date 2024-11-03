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Наставник "Спартака" Станкович - о победе над ЦСКА: получил удовольствие от этой игры с первой и до последней минуты

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Деян Станкович, наставник красно-белых, высказался о победе над ЦСКА в столичном дерби.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Матч 14-го тура РПЛ прошел вчера, 2 ноября, и завершился победой "Спартака" со счетом 2:0. По голу забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

- Это дерби. Сегодня оно получилось именно таким, такое бывает. Футболисты отдавали себя на поле полностью. Получилось всё прекрасно. Я получал удовольствие от этой игры с первой и до последней минуты. Я горжусь своими ребятами, мы провели отличный матч, - передает слова Станковича "Матч ТВ".

Благодаря победе в дерби "Спартак" набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков, при этом у "быков" есть игра в запасе.

Следующим соперником команды Деяна Станковича в РПЛ станет "Акрон", матч 15-го тура РПЛ пройдет 10 ноября на "Лукойл Арене". Перед этим красно-белые сыграют с "Ростовом" в первом четвертьфинальном матче Кубка России, встреча состоится 5 ноября.

Деян Станкович Спартак ЦСКА
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