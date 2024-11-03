Матч состоялся вчера в рамках 14-го тура РПЛ и завершился победой спартаковцев со счетом 2:0. В составе ЦСКА прямую красную карточку после потасовки получил защитник Виллиан Роша. Также после второй желтой карточки был удален полузащитник Иван Обляков. В составе "Спартака" прямую красную карточку получил Руслан Литвинов.
- С точки зрения футбола игрок и команды должны быть дисциплинированы. Сегодня дисциплина подвела ЦСКА, потому что нельзя сказать, что это какие-то парни молодые или эмоции. Это зрелые и квалифицированные футболисты, - сказал бывший игрок "Спартака" в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" благодаря победе в дерби обошел ЦСКА в турнирной таблице и теперь находится на пятой строчке с 25 баллами, у "армейцев" 24 очка и шестое место в РПЛ.
Юран: дисциплина подвела ЦСКА в дерби
Известный российский тренер Сергей Юран высказался о минувшем дерби, в котором "Спартак" взял верх над ЦСКА.
Фото: ФК "Пари НН"