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Юран: дисциплина подвела ЦСКА в дерби

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Известный российский тренер Сергей Юран высказался о минувшем дерби, в котором "Спартак" взял верх над ЦСКА.
Фото: ФК "Пари НН"
Матч состоялся вчера в рамках 14-го тура РПЛ и завершился победой спартаковцев со счетом 2:0. В составе ЦСКА прямую красную карточку после потасовки получил защитник Виллиан Роша. Также после второй желтой карточки был удален полузащитник Иван Обляков. В составе "Спартака" прямую красную карточку получил Руслан Литвинов.

- С точки зрения футбола игрок и команды должны быть дисциплинированы. Сегодня дисциплина подвела ЦСКА, потому что нельзя сказать, что это какие-то парни молодые или эмоции. Это зрелые и квалифицированные футболисты, - сказал бывший игрок "Спартака" в эфире "Матч ТВ".

"Спартак" благодаря победе в дерби обошел ЦСКА в турнирной таблице и теперь находится на пятой строчке с 25 баллами, у "армейцев" 24 очка и шестое место в РПЛ.

Сергей Юран ЦСКА Спартак
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