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Бабич: Литвинов не заслуживал получить красную карточку

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Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич высказался об удалении Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Литвинов не заслуживал получить красную карточку, как мне кажется. Я был в эпицентре событий – думаю, его не должны были удалять. Но мне нужно пересмотреть повторы, чтобы лучше понять, как все было. Он может быть дисквалифицирован на несколько матчей? Я считаю, что пропуск одной игры – достаточно для него", - цитирует Бабича "РБ Спорт".

Вчера, 2-го ноября, московский "Спартак" на выезде одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. На 54-й минуте матча футболисты устроили массовую стычку, по итогам которой главный арбитр встречи удалил защитника ЦСКА Виллиана Рошу и защитника красно-белых Руслана Литвинова. В концовке встречи вторую желтую карточку получил полузащитник "армейцев" Иван Обляков.

После 14-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25-ю набранными очками. Подопечные Марко Николича занимают 6-е место с 24-мя очками в своем активе.

Срджан Бабич Спартак ЦСКА Виллиан Роша Руслан Литвинов
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