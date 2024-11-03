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Наставник "Акрона" Тедеев: мы имели гораздо больше моментов, чем "Крылья". Заслуженно победили

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Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о победе своих подопечных над "Крыльями Советов" (2:0) в 14-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Акрона"
"На мой взгляд, заслуженно победили. Мы имели гораздо больше моментов, чем соперник. Я очень рад. Рад за своих футболистов, рад за болельщиков. Понятно, что большинство из этих восьми тысяч болельщиков преданы "Крыльям", но наша команда делает добро и работу, чтобы область сама по себе становилась сильнее в этом направлении. Надеюсь, что после этого матча болельщиков у нас будет становиться больше", - поделился Тедеев.

Матч 14-го тура чемпионата России между "Акроном" и "Крыльями Советов" завершился уверенной победой тольяттинского клуба. Голами в составе номинальных хозяев поля отметились защитник Родриго Эсковаль и форвард Артем Дзюба. Победа позволила "Акрону" довести количество набранных в сезоне очков до 16-ти и подняться на 8-е место в турнирной таблице.

В активе "Крыльев Советов" осталось 12 очков. Самарцы занимают 10-е место в таблице.

Источник: "Матч ТВ"

Акрон Крылья Советов Заурбек Тедеев
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