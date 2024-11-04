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Семин: ЦСКА все равно остается претендентом на самые высокие места

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о перспективах ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт РФС
ЦСКА очень хороший подбор игроков, хорошие исполнители в обороне. Когда они наладят атаку, то будут регулярно набирать очки. А в целом то ЦСКА все равно является одним из претендентов на самые высокие места", - цитирует Семина "СЭ".

После 14-ти туров ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Марко Николича 24 набранных очка. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 12 очков. В 14-м туре "армейцы" уступили московскому "Спартаку" (0:2). Красно-белые опережают ЦСКА на 1 очко.

В 15-м туре Премьер-лиги ЦСКА встретится с "Крыльями Советов". Игра пройдет в Самаре в воскресенье, 10-го ноября.

Юрий Семин ЦСКА Спартак
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