Дерби прошло в субботу на арене "армейцев" и завершилось победой "Спартака" со счетом 2:0.
- Дерби - особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх очень важно побеждать. Поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в дерби, - передает слова итальянского специалиста "РБ Спорт".
Напомним, Каррера был главным тренером "Спартака" с 2016 по 2018 год и выиграл с клубом РПЛ и одержал победу в Суперкубке России. После "Спартака" специалист работал в АЕКе, "Бари" и "Асколи".
"Спартак" имеет в своей копилке 25 очков и идет на пятой строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.
Каррера: поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в дерби
Фото: ФК "Спартак"