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Каррера: поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в дерби

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Экс-наставник столичного "Спартака" Массимо Каррера высказался после победы красно-белых над ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Дерби прошло в субботу на арене "армейцев" и завершилось победой "Спартака" со счетом 2:0.

- Дерби - особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх очень важно побеждать. Поздравляю "Спартак" с важнейшей победой в дерби, - передает слова итальянского специалиста "РБ Спорт".

Напомним, Каррера был главным тренером "Спартака" с 2016 по 2018 год и выиграл с клубом РПЛ и одержал победу в Суперкубке России. После "Спартака" специалист работал в АЕКе, "Бари" и "Асколи".

"Спартак" имеет в своей копилке 25 очков и идет на пятой строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.

Массимо Каррера Спартак ЦСКА
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