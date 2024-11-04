"Не знаю, почему у нас не получилось забить гол. Думаю, нам следует играть более прямолинейно, делать больше навесов, совершать больше ударов и больше играть на половине поля соперника", - цитирует Бейла "Матч ТВ".
Вчера, 3-го ноября, самарские "Крылья Советов" уступили тольяттинскому "Акрону" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Родриго Эсколваь и Артем Дзюба.
После 14-ти сыгранных туров команда Игоря Осинькина располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками в своем активе. В текущем сезоне Гленн Бейл провел за самарцев во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Защитник "Крыльев Советов" Бейл: думаю, нам следует играть более прямолинейно
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл высказался об игре своей команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"