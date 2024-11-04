"По материалам СМИ мы рассмотрим поведение главного тренера Лички на послематчевой пресс-конференции. Личка приглашён на заседание КДК РФС", - сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
Напомним, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью 1:1 с "Ростовом". Гости первые открыли счет на 24-й минуте усилиями Николая Комличенко, полузащитник динамовцев Александр Кутицкий ответил голом через две минуты. На послематчевой пресс-конференции Марцел Личка, комментируя игру своей команды, сказал матерной слово.
После 14 туров бело-голубые остались на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 27 набранных очков.
Источник: "Чемпионат"
Марцела Личку пригласили на заседание КДК РФС из-за поведения после матча с "Ростовом"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС из-за нецензурного выражения после матча 14-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо"