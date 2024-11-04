Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
0 - 0 0 0
Родина1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
23:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
КомоНе начат
Парма
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Марцела Личку пригласили на заседание КДК РФС из-за поведения после матча с "Ростовом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС из-за нецензурного выражения после матча 14-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
"По материалам СМИ мы рассмотрим поведение главного тренера Лички на послематчевой пресс-конференции. Личка приглашён на заседание КДК РФС", - сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Напомним, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью 1:1 с "Ростовом". Гости первые открыли счет на 24-й минуте усилиями Николая Комличенко, полузащитник динамовцев Александр Кутицкий ответил голом через две минуты. На послематчевой пресс-конференции Марцел Личка, комментируя игру своей команды, сказал матерной слово.

После 14 туров бело-голубые остались на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 27 набранных очков.

Источник: "Чемпионат"

Марцел Личка Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится