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В "Ахмате" озвучили новую задачу команды на сезон

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Советник президента "Ахмата" по спортивным вопросам Руслан Газзаев назвал задачу команды на сезон.
Фото: ФК "Ахмат"
"Если говорить про Ташуева, то давайте пока без кредитов доверия. Мы очень надеемся, что ситуация выправится. К сожалению, наверное, выполнить задачу, поставленную руководством, в этом году будет крайне сложно. На сегодняшний день надо говорить о том, что команда должна сохранить место в РПЛ без стыков", - цитирует Газзаева Sport24.

Перед сезоном в "Ахмате" заявили, что перед командой поставлена задача попасть в топ-5 по итогам текущего сезона. После 14-ти сыгранных туров грозненский клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 9 набранных очков. В 15-м туре чемпионата России "Ахмат" сыграет на своем поле с петербургским "Зенитом", который занимает 2-е место.

Напомним, что команда Сергея Ташуева в среду, 6-го ноября, сыграет на выезде с командой Сергея Семака в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ахмат Руслан Газзаев Сергей Ташуев
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