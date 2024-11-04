"Если говорить про Ташуева, то давайте пока без кредитов доверия. Мы очень надеемся, что ситуация выправится. К сожалению, наверное, выполнить задачу, поставленную руководством, в этом году будет крайне сложно. На сегодняшний день надо говорить о том, что команда должна сохранить место в РПЛ без стыков", - цитирует Газзаева Sport24.
Перед сезоном в "Ахмате" заявили, что перед командой поставлена задача попасть в топ-5 по итогам текущего сезона. После 14-ти сыгранных туров грозненский клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 9 набранных очков. В 15-м туре чемпионата России "Ахмат" сыграет на своем поле с петербургским "Зенитом", который занимает 2-е место.
Напомним, что команда Сергея Ташуева в среду, 6-го ноября, сыграет на выезде с командой Сергея Семака в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
В "Ахмате" озвучили новую задачу команды на сезон
Советник президента "Ахмата" по спортивным вопросам Руслан Газзаев назвал задачу команды на сезон.
Фото: ФК "Ахмат"