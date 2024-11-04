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Хомуха считает, что до отмены отстранения россияне не будут претендовать на "Золотой мяч"

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Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил возможность победы в премии "Золотой мяч" российского футболиста.
Фото: ФК "Шинник"
"Пока наши сборные и клубы не вернут на европейский уровень, рассчитывать, что кто-то из россиян будет претендовать на "Золотой мяч", не приходится. А так наша земля всегда была полна талантами. В Советском Союзе игроки не только претендовали на "Золотой мяч", но и выигрывали его. Поэтому нет ничего невозможного", - приводит слова Хомухи "Чемпионат".

В 2024 году обладателем премии "Золотой мяч" стал полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Во времена СССР данную награду получали вратарь Лев Яшин (в 1963 г.), нападающий Олег Блохин (в 1975 г.) и нападающий Игорь Беланов (в 1986 г.).

Российские футбольные клубы и сборные не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года, когда ФИФА и УЕФА ввели санкции против России. Со слов руководителей данных организаций, отстранение будет действовать до тех пор, пока не прекратится проведение на Украине специальной военной операции.

Золотой мяч Дмитрий Хомуха
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