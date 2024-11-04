"Пока наши сборные и клубы не вернут на европейский уровень, рассчитывать, что кто-то из россиян будет претендовать на "Золотой мяч", не приходится. А так наша земля всегда была полна талантами. В Советском Союзе игроки не только претендовали на "Золотой мяч", но и выигрывали его. Поэтому нет ничего невозможного", - приводит слова Хомухи "Чемпионат".
В 2024 году обладателем премии "Золотой мяч" стал полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Во времена СССР данную награду получали вратарь Лев Яшин (в 1963 г.), нападающий Олег Блохин (в 1975 г.) и нападающий Игорь Беланов (в 1986 г.).
Российские футбольные клубы и сборные не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года, когда ФИФА и УЕФА ввели санкции против России. Со слов руководителей данных организаций, отстранение будет действовать до тех пор, пока не прекратится проведение на Украине специальной военной операции.
Хомуха считает, что до отмены отстранения россияне не будут претендовать на "Золотой мяч"
Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил возможность победы в премии "Золотой мяч" российского футболиста.
Фото: ФК "Шинник"