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Источник: РФС угрожает сокращение бюджета, что может вызвать реформы в ЮФЛ и МФЛ

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По информации СМИ, Российскому футбольному союзу угрожает сокращение бюджета, что может стать причиной реформ в Юношеской и Молодёжной футбольных лигах.
Фото: РФС
Сообщается, что изменился порядок перевода денег от букмекерских контор. Если ранее они сразу поступали в РФС, то теперь их будет получать Министерство спорта РФ, которое, в свою очередь, будет заниматься распределением полученных средств.

В условиях возможного сокращения финансирования в РФС раздумывают об изменениях в Юношеской футбольной лиге. В частности, из трёх возрастов (до 16 лет, до 17 лет, до 18 лет) планируют убрать самый старший. Тем самым, увеличится число команд в Молодёжной футбольной лиге, где клубы выступают за свой счёт, - с 20 в текущем сезоне до 32.

Источник: Legalbet

РФС ЮФЛ
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