"Ожидается очень хорошая игра. Можно ли сказать, что "Спартак" будет хорошим раздражителем для главного тренера "Ростова" Валерия Карпина? Думаю, отчасти, да. Но красно-белые после победы над ЦСКА в дерби в хорошем настроении, на подъеме, поэтому это должно вдохновить их на успех. Жду победы "Спартака" в этом матче", - приводит слова Прудникова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" 5 ноября на своём поле в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 примет "Ростов". Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев. Текстовую трансляцию данной игры будет вести портал Rusfootball.info.
В минувшую субботу команда Деяна Станковича в 14-м туре чемпионата России одержала победу над московским ЦСКА со счётом 2:0. "Ростов", в свою очередь, в пятницу сыграл вничью с московским "Динамо" (1:1).
Прудников: "Спартак" будет хорошим раздражителем для Карпина
Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Прудников поделился своими ожиданиями от матча красно-белых с "Ростовом" в Кубке России.
Фото: ФК "Ростов"