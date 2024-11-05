Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Прудников: "Спартак" будет хорошим раздражителем для Карпина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Прудников поделился своими ожиданиями от матча красно-белых с "Ростовом" в Кубке России.
Фото: ФК "Ростов"
"Ожидается очень хорошая игра. Можно ли сказать, что "Спартак" будет хорошим раздражителем для главного тренера "Ростова" Валерия Карпина? Думаю, отчасти, да. Но красно-белые после победы над ЦСКА в дерби в хорошем настроении, на подъеме, поэтому это должно вдохновить их на успех. Жду победы "Спартака" в этом матче", - приводит слова Прудникова "Матч ТВ".

Московский "Спартак" 5 ноября на своём поле в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 примет "Ростов". Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев. Текстовую трансляцию данной игры будет вести портал Rusfootball.info.

В минувшую субботу команда Деяна Станковича в 14-м туре чемпионата России одержала победу над московским ЦСКА со счётом 2:0. "Ростов", в свою очередь, в пятницу сыграл вничью с московским "Динамо" (1:1).

Ростов Спартак Валерий Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится