"Я не против тренеров-легионеров, но против большинства из тех, кто сейчас работает в РПЛ. Чем они сильнее наших специалистов? Ничем. Я уже давно поднимаю вопрос возвращения налога на иностранных тренеров. Мне кажется, это просто необходимо сделать — больше не будет ничем не оправданных приглашений", - приводит слова Гершковича "РБ Спорт".
Ранее налог на тренеров-легионеров в российском футболе уже вводился - с 2013 по 2015 год. В настоящее время в Российской Премьер-Лиге работает 6 иностранных тренеров: чех Марцел Личка в московском "Динамо", серб Деян Станкович в московском "Спартаке", серб Марко Николич в московском ЦСКА, белорус Виктор Гончаренко в нижегородском "Пари НН", испанец Франк Артига в подмосковных "Химках", босниец Владимир Слишкович в "Оренбурге".
В настоящее время в чемпионате России после 14-ти туров лидируют команды, которых возглавляют российские специалисты: "Краснодар" (36 очков), петербургский "Зенит" (33 очка), московский "Локомотив" (31 очко).
Михаил Гершкович предложил вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ
Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович предложил вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"