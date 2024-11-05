Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Михаил Гершкович предложил вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович предложил вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не против тренеров-легионеров, но против большинства из тех, кто сейчас работает в РПЛ. Чем они сильнее наших специалистов? Ничем. Я уже давно поднимаю вопрос возвращения налога на иностранных тренеров. Мне кажется, это просто необходимо сделать — больше не будет ничем не оправданных приглашений", - приводит слова Гершковича "РБ Спорт".

Ранее налог на тренеров-легионеров в российском футболе уже вводился - с 2013 по 2015 год. В настоящее время в Российской Премьер-Лиге работает 6 иностранных тренеров: чех Марцел Личка в московском "Динамо", серб Деян Станкович в московском "Спартаке", серб Марко Николич в московском ЦСКА, белорус Виктор Гончаренко в нижегородском "Пари НН", испанец Франк Артига в подмосковных "Химках", босниец Владимир Слишкович в "Оренбурге".

В настоящее время в чемпионате России после 14-ти туров лидируют команды, которых возглавляют российские специалисты: "Краснодар" (36 очков), петербургский "Зенит" (33 очка), московский "Локомотив" (31 очко).

Михаил Гершкович РФС РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится