- Сложно сказать, какие цели сейчас преследует ЦСКА. Но было бы разумно сделать акцент на Кубке России, ведь у "армейцев" складываются неудачи с ближайшими конкурентами в РПЛ. Сыграно много матчей и близится зимняя пауза, поэтому в Кубке могут дать сыграть неосновному составу, - передаёт слова Таранова "Чемпионат".
После поражения в домашнем дерби со "Спартаком" (0:2) в рамках 14 тура Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 14 матчах.
В Кубке России красно-синие заняли на групповом этапе первое место и вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где проведут двухматчевое противостояние с казанским "Рубином", первая игра в Казани состоится 6 ноября.
Таранов: сложно сказать, какие цели сейчас преследует ЦСКА. Было бы разумно сделать акцент на Кубке России
Экс-защитник ЦСКА Иван Таранов высказался по поводу текущих результатов команды.
Фото: РФС