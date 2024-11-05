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Таранов: сложно сказать, какие цели сейчас преследует ЦСКА. Было бы разумно сделать акцент на Кубке России

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Экс-защитник ЦСКА Иван Таранов высказался по поводу текущих результатов команды.
Фото: РФС
- Сложно сказать, какие цели сейчас преследует ЦСКА. Но было бы разумно сделать акцент на Кубке России, ведь у "армейцев" складываются неудачи с ближайшими конкурентами в РПЛ. Сыграно много матчей и близится зимняя пауза, поэтому в Кубке могут дать сыграть неосновному составу, - передаёт слова Таранова "Чемпионат".

После поражения в домашнем дерби со "Спартаком" (0:2) в рамках 14 тура Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 14 матчах.

В Кубке России красно-синие заняли на групповом этапе первое место и вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где проведут двухматчевое противостояние с казанским "Рубином", первая игра в Казани состоится 6 ноября.

Кубок России ЦСКА Иван Таранов
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