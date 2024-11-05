Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Экс-защитник "Спартака" Ещенко сравнил "Краснодар" и "Зенит" по игре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос об игре "Краснодара" и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"
- В футболе надо поймать чувство победы, создать серию. Трансферы у "Краснодара" тоже хорошие. Раньше игра в обороне хромала, сейчас она стала лучше. В игре "Краснодара" появилась сбалансированность. Но им не надо думать, что они сейчас занимают первое место. Пусть дальше выигрывают и идут дальше. "Краснодар" по игре нравится больше, чем "Зенит"? Конечно. Он это доказал, победив Петербург. А "Зенит" в том же матче с "Локомотивом" не смог создать много моментов, - передаёт слова Ещенко Metaratings.ru.

После 14 сыгранных туров Российской премьер-лиги лидером чемпионской гонки является "Краснодар", который набрал 36 очков из 42 возможных. Чёрно-зелёные на 3 очка опережают действующего чемпиона - петербургский "Зенит", и на 5 очков - московский "Локомотив". При этом "быки" гарантировали себе первое место в РПЛ по итогам первого круга, поскольку одержали победу над "Зенитом" (2:0) в состоявшейся в Краснодаре очной встрече.

Матч 13 тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" состоялся в Санкт-Петербурге 27 октября и завершился вничью со счётом 1:1.

Краснодар Зенит Андрей Ещенко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится