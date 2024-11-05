- В футболе надо поймать чувство победы, создать серию. Трансферы у "Краснодара" тоже хорошие. Раньше игра в обороне хромала, сейчас она стала лучше. В игре "Краснодара" появилась сбалансированность. Но им не надо думать, что они сейчас занимают первое место. Пусть дальше выигрывают и идут дальше. "Краснодар" по игре нравится больше, чем "Зенит"? Конечно. Он это доказал, победив Петербург. А "Зенит" в том же матче с "Локомотивом" не смог создать много моментов, - передаёт слова Ещенко Metaratings.ru.
После 14 сыгранных туров Российской премьер-лиги лидером чемпионской гонки является "Краснодар", который набрал 36 очков из 42 возможных. Чёрно-зелёные на 3 очка опережают действующего чемпиона - петербургский "Зенит", и на 5 очков - московский "Локомотив". При этом "быки" гарантировали себе первое место в РПЛ по итогам первого круга, поскольку одержали победу над "Зенитом" (2:0) в состоявшейся в Краснодаре очной встрече.
Матч 13 тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" состоялся в Санкт-Петербурге 27 октября и завершился вничью со счётом 1:1.
Экс-защитник "Спартака" Ещенко сравнил "Краснодар" и "Зенит" по игре
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос об игре "Краснодара" и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"