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Полузащитник "Локомотива" Батраков: пока не загадываю о переезде в Европу

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Футболист столичного "Локомотива" Алексей Батраков высказался о возможном отъезде в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
- Переход в хороший европейский клуб? Пока не загадываю. Я в "Локомотиве" и хочу от матча к матчу побеждать, - передает слова 19-летнего игрока Sport24.

Напомним, "железнодорожники" вчера обыграли "Динамо" (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России, на счету Батракова две результативные передачи на партнеров.

Всего в этом сезоне Батраков записал на свой девять голов и восемь ассистов. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.

В РПЛ "Локомотив" после 14-ти туров идет на третьей позиции в таблице с 31 баллом. Отставание от лидера РПЛ "Краснодара" составляет пять очков.

Алексей Батраков Локомотив
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