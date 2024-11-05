- Переход в хороший европейский клуб? Пока не загадываю. Я в "Локомотиве" и хочу от матча к матчу побеждать, - передает слова 19-летнего игрока Sport24.
Напомним, "железнодорожники" вчера обыграли "Динамо" (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России, на счету Батракова две результативные передачи на партнеров.
Всего в этом сезоне Батраков записал на свой девять голов и восемь ассистов. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.
В РПЛ "Локомотив" после 14-ти туров идет на третьей позиции в таблице с 31 баллом. Отставание от лидера РПЛ "Краснодара" составляет пять очков.
Полузащитник "Локомотива" Батраков: пока не загадываю о переезде в Европу
Футболист столичного "Локомотива" Алексей Батраков высказался о возможном отъезде в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Локомотив"