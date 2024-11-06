Напомним, на прошлой неделе "Спартак" в гостях обыграл ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ. 23-летний Литвинов начал встречу с первых минут и во втором тайме получил прямую красную карточку после потасовки.
- Я очень сильно удивлюсь, если мне дадут дисквалификацию больше чем на один матч. Правда. Я не конфликтный человек, ё-моё. Меня поэтому это и удивляет, - цитирует защитника красно-белых "Чемпионат".
В текущем сезоне РПЛ футболист провел за "Спартак" 12 игр, но не отметился результативными действиями. В следующем туре красно-белые на своем поле примут "Акрон", игра пройдет 10 ноября, старт матча - в 15:15 мск.
"Спартак" с 25 баллами в активе располагается на пятой строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.
Защитник "Спартака" Литвинов: очень сильно удивлюсь, если меня дисквалифицируют больше чем на один матч
Футболист столичного "Спартака" Руслан Литвинов рассказал, что будет удивлен дисквалификации на более долгий срок.
Фото: Официальный сайт РПЛ