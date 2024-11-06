Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:30
ЦСКАНе начат
Зенит
20:45
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
Астон ВиллаНе начат
Шахтер
20:45
Янг БойзНе начат
Бавария
23:00
БенфикаНе начат
Фейеноорд
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Црвена Звезда
23:00
БарселонаНе начат
ПСЖ
23:00
АтлетикоНе начат
Штутгарт
23:00
АталантаНе начат
Спарта
23:00
БрестНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
18:30
МальмёНе начат

Защитник "Спартака" Литвинов: очень сильно удивлюсь, если меня дисквалифицируют больше чем на один матч

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист столичного "Спартака" Руслан Литвинов рассказал, что будет удивлен дисквалификации на более долгий срок.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, на прошлой неделе "Спартак" в гостях обыграл ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ. 23-летний Литвинов начал встречу с первых минут и во втором тайме получил прямую красную карточку после потасовки.

- Я очень сильно удивлюсь, если мне дадут дисквалификацию больше чем на один матч. Правда. Я не конфликтный человек, ё-моё. Меня поэтому это и удивляет, - цитирует защитника красно-белых "Чемпионат".

В текущем сезоне РПЛ футболист провел за "Спартак" 12 игр, но не отметился результативными действиями. В следующем туре красно-белые на своем поле примут "Акрон", игра пройдет 10 ноября, старт матча - в 15:15 мск.

"Спартак" с 25 баллами в активе располагается на пятой строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.

Руслан Литвинов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится