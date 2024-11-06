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Тошич: Головин сейчас был бы лучшим игроком РПЛ

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Экс-игрок столичного ЦСКА Зоран Тошич высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"
- Думаю, что Головин был бы лучшим игроком РПЛ сейчас. Голова вырос в очень сильного футболиста. Он лидер "Монако", который уже сколько лет борется с "ПСЖ" за титул во Франции, играет в Лиге чемпионов. Когда Саша был молодым, уже было понятно, что у него менталитет не российского футболиста, - цитирует Тошича "Чемпионат".

Напомним, Головин стал игроком "Монако" в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Всего 28-летний атакующий полузащитник провел за монегасков 215 матчей, записал на свой счет 31 забитый мяч и 39 ассистов на партнеров. Этой осенью Головин подписал с клубом новый контракт до 2029 года.

Отметим, что в текущем сезоне российский футболист пока что не забивал за "Монако", полузащитник пропустил старт сезона из-за травмы.

Зоран Тошич Александр Головин Монако
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