"Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договоренность о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте. Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны "Локомотива" или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует. Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении", - заявил Кузьмичев.
Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о том, что "железнодорожники" договорились с полузащитником Алексеем Батраковым о продлении контракта. Напомним, текущее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2027-го года. Ранее сообщалось о желании "железнодорожников" продлить контракт с Батраковым на улучшенных условиях.
Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне. 19-летний футболист оформил 8 голов и 6 результативных передач в 13-ти матчах Премьер-лиги. Столько же голов на счету нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Источник: "СЭ"
Представитель Батракова: никаких цифр, конкретики и предложений по контракту со стороны "Локомотива" нет
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, прокомментировал новости о продлении контракта 19-летнего футболиста с клубом.
Фото: официальный сайт "Локомотива"