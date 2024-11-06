"Я доволен своим переходом в "Локомотив" и положением в команде. Думаю, учитывая все факторы, одно сказать, что для меня лично этот сезон - лучший в карьере. Спасибо большое партнёрам и тренерскому штабу, что тепло меня приняли и быстро всё объяснили", - цитирует Воробьева Legalbet.
В летнее трансферное окно московский "Локомотив" приобрел нападающего Дмитрия Воробьева из "Оренбурга". Сумма сделки, по данным СМИ, составила 2.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда 5 голов и 3 результативные передачи в 14-ти матчах РПЛ за "Локомотив".
После 14-ти туров "железнодорожники" занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Михаила Галактионова 31 набранное очко. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков.
Воробьев: я доволен своим переходом в "Локомотив". Этот сезон - лучший в карьере
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев поделился впечатлениями от первых месяцев в новом клубе.
Фото: официальный сайт "Локомотива"