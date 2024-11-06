"В принципе, если брать спортивную составляющую, то предпосылок для ухода Карпина, на мой взгляд, нет. Ему комфортно в "Ростове", он здорово вырос за последние годы как тренер. Но мы же знаем, что в регионе сменился губернатор. Как теперь изменится бюджет клуба? А может, повторится история с "Крыльями", где, если верить СМИ, бюджет сократился на миллиард рублей? Сложно сказать", - цитирует Белоуса "СЭ".
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" (с небольшим перерывом) с декабря 2017-го года. 55-летний специалист совмещает работу в клубе с работой в сборной России. После 14-ти туров дончане занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Валерия Карпина 14 очков.
4-го ноября на посту губернатора Ростовской области Василия Голубева сменил Юрий Слюсарь. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство Самарской области планирует существенно сократить расходы регионального бюджета на содержание "Крыльев Советов", которые, по данным источников, могу не пройти лицензирование на будущий сезон РПЛ из-за нехватки средств.
Белоус: предпосылок для ухода Карпина из "Ростова", на мой взгляд, нет
Экс-гендиректор "Ростова" Юрий Белоус прокомментировал работу главного тренера клуба Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте