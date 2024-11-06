Экс-глава совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов может стать новым генеральным директором "Крыльев Советов". Как сообщает "Чемпионат", Кондратов является фаворитом на данную должность, а встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым состоится в ближайшее время.
По данным источника, Дмитрий Кондратов будет настаивать на приглашение в команду российского специалиста Сергея Юрана на пост главного тренера, если его трудоустройство в самарский клуб состоится. Ранее Вячеслав Федорищев заявлял, что вопрос с отставкой нынешнего главного тренера самарцев Игоря Осинькина был отложен до конца сезона.
"Чемпионат": Юран возглавит "Крылья Советов", если генеральным директором будет назначен Кондратов
Стало известно имя главного претендента на должность нового генерального директора самарских "Крыльев Советов".
Фото: официальный сайт "Пари НН"