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"Чемпионат": Юран возглавит "Крылья Советов", если генеральным директором будет назначен Кондратов

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Стало известно имя главного претендента на должность нового генерального директора самарских "Крыльев Советов".
Фото: официальный сайт "Пари НН"
Экс-глава совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов может стать новым генеральным директором "Крыльев Советов". Как сообщает "Чемпионат", Кондратов является фаворитом на данную должность, а встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым состоится в ближайшее время.

По данным источника, Дмитрий Кондратов будет настаивать на приглашение в команду российского специалиста Сергея Юрана на пост главного тренера, если его трудоустройство в самарский клуб состоится. Ранее Вячеслав Федорищев заявлял, что вопрос с отставкой нынешнего главного тренера самарцев Игоря Осинькина был отложен до конца сезона.

Сергей Юран Нижний Новгород Крылья Советов Игорь Осинькин
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