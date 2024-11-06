Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
АхматЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
1 - 0 1 0
Астон ВиллаЗавершен
Шахтер
2 - 1 2 1
Янг БойзЗавершен
Бавария
1 - 0 1 0
БенфикаЗавершен
Фейеноорд
1 - 3 1 3
Ред Булл ЗальцбургЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен
Црвена Звезда
2 - 5 2 5
БарселонаЗавершен
ПСЖ
1 - 2 1 2
АтлетикоЗавершен
Штутгарт
0 - 2 0 2
АталантаЗавершен
Спарта
1 - 2 1 2
БрестЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
2 - 1 2 1
МальмёЗавершен

Петржела - о Дзюбе в сборной России: Аршавин и Кержаков сыграли бы лучше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник петербургского "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о возможном возвращении в сборную России нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба может вернуться в сборную? Это шутка? Что он будет делать в сборной, боже мой! Если бы Аршавин и Кержаков возобновили карьеры, они бы и то лучше сыграли? Да. Но зачем в сборной Дзюба? Надо играть молодыми. Война закончится, Россия сможет играть в Европе. Дзюба сейчас не нужен в сборной", - приводит слова Петржелы "ВсеПроСпорт".

Ранее нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба заявил о своём желании ещё сыграть в составе сборной России. По информации телеграм-каналов, началось обсуждение вызова 36-летнего форварда в расположение национальной команды, чтобы он провёл "прощальный матч" за сборную России.

Артём Дзюба выступал в составе сборной России на протяжении 2011-2021 гг. За этот период нападающий в общей сложности провёл 55 матча, в которых 30 раз поразил ворота соперников и 15 раз отдал партнёрам голевую передачу.

Сборная России Артем Дзюба Властимил Петржела Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится