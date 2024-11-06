"Дзюба может вернуться в сборную? Это шутка? Что он будет делать в сборной, боже мой! Если бы Аршавин и Кержаков возобновили карьеры, они бы и то лучше сыграли? Да. Но зачем в сборной Дзюба? Надо играть молодыми. Война закончится, Россия сможет играть в Европе. Дзюба сейчас не нужен в сборной", - приводит слова Петржелы "ВсеПроСпорт".
Ранее нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба заявил о своём желании ещё сыграть в составе сборной России. По информации телеграм-каналов, началось обсуждение вызова 36-летнего форварда в расположение национальной команды, чтобы он провёл "прощальный матч" за сборную России.
Артём Дзюба выступал в составе сборной России на протяжении 2011-2021 гг. За этот период нападающий в общей сложности провёл 55 матча, в которых 30 раз поразил ворота соперников и 15 раз отдал партнёрам голевую передачу.
Петржела - о Дзюбе в сборной России: Аршавин и Кержаков сыграли бы лучше
Экс-наставник петербургского "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о возможном возвращении в сборную России нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"