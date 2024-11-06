"Я могу сказать, что я российского футбола как такового не вижу. После того, как "Зенит" с 8 бразильцами (я называю их гастарбайтерами) сыграл в Воронеже вничью с местным "Факелом", я сказал, что такой футбол никому не нужен. Я о футболе даже говорить не хочу. Вот был футбол времен Яшина, это был футбол, а сейчас это порнография, а не футбол", - приводит слова Тихонова "ВсеПроСпорт".
Петербургский "Зенит" за 14 туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 33 очка, с которыми в турнирной таблице чемпионата России занимает второе место. Текущим лидером является "Краснодар", который в настоящее время в активе имеет 36 очков. На третьем месте располагается московский "Локомотив", который к сегодняшнему дню набрал 31 очко.
15-й тур РПЛ сезона-2024/25 запланирован на 9-10 ноября. "Зенит" в Грозном встретится с "Ахматом", "Краснодар" отправится в Казань на игру с "Рубином", "Локомотив" дома примет воронежский "Факел".
Олимпийский чемпион Тихонов: бразильцев "Зенита" я называю гастарбайтерами
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился своим мнением о российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"