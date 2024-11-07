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Семак: Глушенков скоро частично начнет работать в общей группе

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о восстановлении после травмы нападающего Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Максим потихоньку восстанавливается по своей программе, скоро частично начнет работать в общей группе. Будем смотреть на его состояние, насколько он будет готов тренироваться вместе с командой", - процитировала Семака пресс-служба клуба.

Максим Глушенков оказался в лазарете после того, как подтянул мышцу бедра в кубковом матче с тольяттинским "Акроном", который прошел в начале октября. Сейчас футболист занимается по индивидуальной программе, по информации источника, Глушенков будет доступен к матчу 16-го тура с "Оренбургом", встреча состоится 23 ноября.

До этой травмы Максим получил перелом лучевой кости в игре 5-го тура РПЛ с "Химками" и отсутствовал несколько недель перед тем, как снова участвовать в матчах. В текущем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых 10 матчей во всех турнирах, на его счету девять забитых мячей и одна голевая передача.

Сергей Семак Зенит Максим Глушенков
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