Семак: Глушенков скоро частично начнет работать в общей группе

Главный тренер " Зенита " Сергей Семак рассказал о восстановлении после травмы нападающего Максима Глушенкова.

Фото: ФК "Зенит"

"Максим потихоньку восстанавливается по своей программе, скоро частично начнет работать в общей группе. Будем смотреть на его состояние, насколько он будет готов тренироваться вместе с командой", - процитировала Семака пресс-служба клуба.



Максим Глушенков оказался в лазарете после того, как подтянул мышцу бедра в кубковом матче с тольяттинским "Акроном", который прошел в начале октября. Сейчас футболист занимается по индивидуальной программе, по информации источника, Глушенков будет доступен к матчу 16-го тура с "Оренбургом", встреча состоится 23 ноября.



До этой травмы Максим получил перелом лучевой кости в игре 5-го тура РПЛ с "Химками" и отсутствовал несколько недель перед тем, как снова участвовать в матчах. В текущем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых 10 матчей во всех турнирах, на его счету девять забитых мячей и одна голевая передача.