"Хотели победить [в матче со "Спартаком"]. Слава богу, у нас получилось. Надеюсь, дальше у нас пойдет. Думаю, первую часть сезона мы провалили. Сложно сказать, почему так. Не мне это анализировать. Мое дело - выходить и делать то, что надо", - сказал Вахания.
После 14 туров "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, команда набрала 14 очков. В чемпионате России желто-синие не могут победить семь матчей подряд. В последний раз подопечные Валерия Карпина брали три очка 1 сентября, в 7-м туре против воронежского "Факела" (4:1). В последней игре РПЛ ростовчане сыграли вничью с московским "Динамо" (1:1).
В 15-м туре "Ростов" примет на своем поле подмосковные "Химки", встреча пройдет 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Источник: "Спорт Экспресс"
Игрок "Ростова" Вахания: первую часть сезона мы провалили
Защитник "Ростова" Илья Вахания оценил результаты команды по прошествию половины сезона.
Фото: ФК "Ростов"