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Игрок "Ростова" Вахания: первую часть сезона мы провалили

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Защитник "Ростова" Илья Вахания оценил результаты команды по прошествию половины сезона.
Фото: ФК "Ростов"
"Хотели победить [в матче со "Спартаком"]. Слава богу, у нас получилось. Надеюсь, дальше у нас пойдет. Думаю, первую часть сезона мы провалили. Сложно сказать, почему так. Не мне это анализировать. Мое дело - выходить и делать то, что надо", - сказал Вахания.

После 14 туров "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, команда набрала 14 очков. В чемпионате России желто-синие не могут победить семь матчей подряд. В последний раз подопечные Валерия Карпина брали три очка 1 сентября, в 7-м туре против воронежского "Факела" (4:1). В последней игре РПЛ ростовчане сыграли вничью с московским "Динамо" (1:1).

В 15-м туре "Ростов" примет на своем поле подмосковные "Химки", встреча пройдет 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Источник: "Спорт Экспресс"

Ростов Илья Вахания
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