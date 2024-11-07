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Личка явился на заседание КДК РФС, на котором оценят его высказывание после матча с "Ростовом"

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где обсудят его нецензурное выражение после матча 14-го тура с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
Журналисты встретили Личку по пути к зданию, где будет проходить заседание, наставник динамовцев сказал, что у него всё хорошо.



Марцел Личка на пресс-конференции после матча с "Ростовом", комментируя игру своих подопечных, позволил себе употребить матерное слово. В РФС отреагировали на высказывание и вызвали чешского специалиста на заседание КДК.

В турнирной таблице московское "Динамо" идет на четвертом месте, набрав 27 очков после 14 туров.

Марцел Личка Динамо
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