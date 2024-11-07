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Аршавин - о драке Роши в матче со "Спартаком": наверное, он должен получить максимальное наказание

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Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил поступок защитника ЦСКА Виллиана Роши, у которого случилась стычка с полузащитником "Спартака" Русланом Литвиновым.
Фото: ФК "Спартак"
"Не хочу говорить, что Роша - какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан…Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Ещё и схватил судью… Наверное, должен получить максимальное наказание", - сказал Аршавин.

Матч ЦСКА и "Спартака" проходил 2 ноября на домашнем стадионе армейцев, гости одержали победу со счетом 2:0, за красно-белых отличились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

Во втором тайме между футболистами команд случилась потасовка, в ходе которой бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша ударил по голове полузащитнику "Спартака" Руслану Литвинову, за что главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил бразильца с поля. После просмотра эпизода на ВАР судейской бригадой было принято решение о красной карточке и игроку "Спартака", Литвинов был удален за захват соперника рукой за лицо.

Конфликт оценит Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС, на заседание приглашены Виллиан Роша и Руслан Литвинов. В "Спартаке" обратятся в КДК, чтобы обжаловать показанную футболисту красную карточку.

Источник: "Известия"

Андрей Аршавин Виллиан Роша
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