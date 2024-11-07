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ЭСК РФС поддержал решение об удалении Литвинова в матче ЦСКА - "Спартак"

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала решение арбитра об удалении полузащитника "Спартака" Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что решение экспертов комиссии было единогласным, красную карточку не смогут отменить. Литвинов пропустит как минимум один матч, но наказание может быть более строгим. Поведение спартаковца также оценят на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Напомним, во втором тайме матча ЦСКА и "Спартака" произошла стычка между футболистами команд. Между Русланом Литвиновым и защитником армейцев Виллианом Рошей случился конфликт. Последний ударил по голове за что был удален с поля. После просмотра на VAR красную карточку получил и Литвинов за захват соперника рукой за лицо.

Провинившихся футболистов вызвали на заседание КДК РФС, Виллиану Роши грозит наказание в виде дисквалификации до четырех матчей.

Источник: "РБ Спорт"

Руслан Литвинов ЦСКА Спартак
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