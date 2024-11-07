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Сборная Сирии прибудет в Россию 11 ноября

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Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал, когда национальная команда прибудет в Россию.
Фото: сборная Сирии по футболу
"Наша команда будет в Волгограде уже в понедельник. Не местном стадионе мы проведем тренировку. Никаких проблем с перелетом в Россию нет. Сначала прилетим в Москву, а затем у нас пересадка на самолет в Волгоград", - цитирует Амири Sport24.

Сборная России проведет товарищеский матч с Сирией 19-го ноября на "Волгоград Арене". Также во время ноябрьской паузы национальная команда России сыграет со сборной Брунея, встреча пройдет в Краснодаре.

Напомним, что РФС не смог найти соперника для сборной России во время октябрьской международной паузы. Игроки национальной команды провели открытую тренировку для болельщиков, а после футболисты отправились в расположение клубов.

Сборная России сборная Сирии
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