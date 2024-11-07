"Дисквалификация игроков "Спартака" и ЦСКА? Нельзя нарушать дисциплину. Футбольное поле — не место для драк. И дерби — не исключение. Хотя эмоции в этом матче всегда на пределе", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
В 14-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Во втором тайме футболисты устроили массовую потасовку, главный арбитр встречи Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше и полузащитнику "Спартака" Руслану Литвинову.
Сегодня, 7-го ноября, КДК РФС дисквалифицировал Виллиана Рошу на три матча РПЛ, а Руслан Литвинов не сможет помочь своей команде в двух матчах чемпионата России.
Каррера: футбольное поле - не место для драк, дерби - не исключение
Итальянский тренер Массимо Каррера высказался о дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова.
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"