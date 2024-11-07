"Федору сейчас тяжело дается адаптация в новой команде, несмотря на то, что рядом Оздоев. Там совершенно другая конкуренция. На Чалова влияет обстановка и то, как его приняли партнеры по команде. Понятно, почему у Федора пока не получается заиграть в ПАОКе. Для этого ему нужно время", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
Федор Чалов попал в окончательный список сборной России на ноябрьские сборы, напомним, что национальная команда России проведет два товарищеских матча - с Брунеем и Сирией.
Напомним, что Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Магомед Оздоев выступает за греческий ПАОК с лета 2023 года, полузащитник провел за клуб во всех турнирах 66 матчей и отметился 9-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами.
Бышовец: Чалову сейчас тяжело дается адаптация в ПАОКе, несмотря на то, что рядом Оздоев
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о вызове Федора Чалова в сборную России.
Фото: ФК ПАОК