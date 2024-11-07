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Бонгонда: расстроен, что Джикия ушёл из "Спартака", всегда буду благодарен ему

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Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда поделился своими эмоциями об уходе из московского клуба защитника Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Я был расстроен, что Джикия ушёл из "Спартака". Георгий был очень добр ко мне, когда я только перешёл в "Спартак", поэтому я всегда буду благодарен ему. Сейчас же я рад, что он всё-таки нашёл себе новую команду и будет играть в чемпионате России", — приводит слова Бонгонды Legalbet.

Защитник Георгий Джикия выступал в составе московского "Спартака" в 2017-2024 гг. По завершению сезона-2023/24 истёк срок действия его контракта, и руководители красно-белых приняли решение не продлевать соглашение с экс-капитаном команды. В сентябре 2024 года 30-летний футболист подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками", в составе которых на данный момент принял участие в 4 официальных матчах.

Георгий Джикия Тео Бонгонда Спартак
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